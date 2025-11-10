В детском питании российского производителя нашли превышение содержания свинца
Избыточное потребление продуктов с тяжелым металлом может привести к отравлению. Накопленный в организме свинец может спровоцировать патологии — дисфункцию почек, проблемы с сердцем и сосудами, а также другие заболевания.
В детском питании марки «Малютка» нашли превышение содержания свинца. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».
Отмечается, что специалисты отобрали пробы детской продукции для экспертизы.
В отношении производителя проводится дополнительная проверка.