В детском питании российского производителя нашли превышение содержания свинца

Избыточное потребление продуктов с тяжелым металлом может привести к отравлению. Накопленный в организме свинец может спровоцировать патологии — дисфункцию почек, проблемы с сердцем и сосудами, а также другие заболевания.