В центре Рязани высадили 78 кустов метельчатой гортензии
Растения высадили в понедельник, 10 ноября, на Первомайском проспекте. В дальнейшем за кустами будут ухаживать, пообещали в мэрии. Там уточнили, что комплексное озеленение Рязани продолжается.
В центре Рязани высадили 78 кустов метельчатой гортензии. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Растения высадили в понедельник, 10 ноября, на Первомайском проспекте.
В дальнейшем за кустами будут ухаживать, пообещали в мэрии.
Там уточнили, что комплексное озеленение Рязани продолжается.