В центре Рязани высадили 78 кустов метельчатой гортензии

Растения высадили в понедельник, 10 ноября, на Первомайском проспекте. В дальнейшем за кустами будут ухаживать, пообещали в мэрии. Там уточнили, что комплексное озеленение Рязани продолжается.