Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
Втр, 11
Срд, 12
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.50 / 81.40 10/11 17:20
Нал. EUR 94.40 / 95.64 10/11 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 240
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 369
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 039
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 894
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Умер профессор СПбГУ Юрий Толстой, обучавший Путина и Бастрыкина
В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался почетный профессор СПбГУ, академик РАН Юрий (Георгий) Толстой. О его смерти сообщили 10 ноября 2025 года. Юрий Кириллович — выдающийся юрист, родился в 1927 году в Ленинграде, с отличием окончил юридический факультет ЛГУ в 1950 году. Защитил кандидатскую (1953) и докторскую (1970) диссертации, стал профессором кафедры гражданского права. Под его руководством учились такие личности, как Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Александр Бастрыкин. Был одним из авторов классического учебника «Гражданское право». Член-корреспондент РАН с 2000 года, академик — с 2003 года. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I-IV степеней и званием заслуженного деятеля науки РФ.

В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Толстой. О его смерти стало известно 10 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Юрий Кириллович Толстой был выдающимся ученым в области юридических наук. Он родился 24 сентября 1927 года в Ленинграде и с золотой медалью окончил среднюю школу в 1945 году. В том же году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который завершил с отличием в 1950 году. После защиты кандидатской диссертации в 1953 году и докторской в 1970 году, Толстой стал доцентом, а затем профессором кафедры гражданского права СПбГУ.

Под его руководством обучались многие известные личности, включая президента России Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он также был одним из авторов трехтомного учебника «Гражданское право», ставшего классическим трудом для юристов.

Толстой был членом-корреспондентом Российской академии наук с 2000 года и академиком РАН с 2003 года. Его вклад в науку был отмечен множеством наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» I-IV степеней и звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

Фото: СПбГУ