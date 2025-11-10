Умер профессор СПбГУ Юрий Толстой, обучавший Путина и Бастрыкина

В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Толстой. О его смерти стало известно 10 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Юрий Кириллович Толстой был выдающимся ученым в области юридических наук. Он родился 24 сентября 1927 года в Ленинграде и с золотой медалью окончил среднюю школу в 1945 году. В том же году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который завершил с отличием в 1950 году. После защиты кандидатской диссертации в 1953 году и докторской в 1970 году, Толстой стал доцентом, а затем профессором кафедры гражданского права СПбГУ.

Под его руководством обучались многие известные личности, включая президента России Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он также был одним из авторов трехтомного учебника «Гражданское право», ставшего классическим трудом для юристов.

Толстой был членом-корреспондентом Российской академии наук с 2000 года и академиком РАН с 2003 года. Его вклад в науку был отмечен множеством наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» I-IV степеней и звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

Фото: СПбГУ