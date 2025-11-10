Рязань
Суд обязал рязанский минздрав выплатить деньги пациентке за лекарства
Суд обязал рязанский минздрав выплатить деньги пациентке за лекарства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в связи с имеющимся заболеванием рязанка имела право на получение препарата, однако в связи с его отсутствием в аптечных пунктах он выдан не был. Она приобрела медикамент за свой счет.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании региональное министерство здравоохранения возместить стоимость лекарства и выплатить компенсацию морального вреда.