Суд обязал рязанский минздрав выплатить деньги пациентке за лекарства

Установлено, что в связи с имеющимся заболеванием рязанка имела право на получение препарата, однако в связи с его отсутствием в аптечных пунктах он выдан не был. Она приобрела медикамент за свой счет. Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании региональное министерство здравоохранения возместить стоимость лекарства и выплатить компенсацию морального вреда.

Суд обязал рязанский минздрав выплатить деньги пациентке за лекарства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

