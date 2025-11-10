Школьница, которую сбили в Рязани, призвала властей правильно обустроить переход

Школьница, которую сбили в Рязани на улице Ленинского комсомола, призвала властей правильно обустроить пешеходный переход. Об этом она рассказала РЗН. Инфо.
Ученицу 11 класса 15 октября сбил автомобиль около дома № 82/33 по улице Ленинского комсомола. По информации УМВД, девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия рязанку госпитализировали.
«Пешеходный переход всегда плохо освещен, зебра там уже давно стерлась. Также стоит большая береза, которая перекрывает фонарь. Единственное, что приняли в связи с моей ситуацией, — поменяли лампочку, которая уже тусклая. Написала Павлу Малкову исключительно с целью того, чтобы пешеходный переход выглядел соответственно. Если мою просьбу не заметят, то буду писать в городские службы», — сообщила девушка.
Также она уточнила, что данным переходом ежедневно пользуются сотни людей, в том числе школьники. Кроме того, количество пешеходов и машин продолжает увеличиваться из-за строящегося жилого дома.
Девушка рассказала, что в результате происшествия получила несильные повреждения. Ее выписали 23 октября, через несколько дней после ДТП.
Напомним, за рулем «ВАЗ-21112» находился 41-летний рязанец.