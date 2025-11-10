Рязань
Школьница, которую сбили в Рязани, призвала властей правильно обустроить переход
Школьница из Рязани, которую сбили 15 октября на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 82/33 на улице Ленинского комсомола, обратилась к властям с просьбой улучшить его освещение и разметку. Девушка отметила, что «зебра» давно стерлась, а большая берёза закрывает фонарь. После происшествия сменили только лампочку. Она подчеркнула, что переходом ежедневно пользуются сотни людей, в том числе школьники, а из-за строящегося жилого дома поток пешеходов и машин растёт. Пострадавшую госпитализировали с незначительными повреждениями, выписали 23 октября. За рулём «ВАЗ-21112», сбившем девушку, был 41-летний рязанец. Школьница намерена продолжать добиваться улучшений, если её просьба останется без внимания.

Школьница, которую сбили в Рязани на улице Ленинского комсомола, призвала властей правильно обустроить пешеходный переход. Об этом она рассказала РЗН. Инфо.

Ученицу 11 класса 15 октября сбил автомобиль около дома № 82/33 по улице Ленинского комсомола. По информации УМВД, девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия рязанку госпитализировали.

«Пешеходный переход всегда плохо освещен, зебра там уже давно стерлась. Также стоит большая береза, которая перекрывает фонарь. Единственное, что приняли в связи с моей ситуацией, — поменяли лампочку, которая уже тусклая. Написала Павлу Малкову исключительно с целью того, чтобы пешеходный переход выглядел соответственно. Если мою просьбу не заметят, то буду писать в городские службы», — сообщила девушка.

Также она уточнила, что данным переходом ежедневно пользуются сотни людей, в том числе школьники. Кроме того, количество пешеходов и машин продолжает увеличиваться из-за строящегося жилого дома.

Девушка рассказала, что в результате происшествия получила несильные повреждения. Ее выписали 23 октября, через несколько дней после ДТП.

Напомним, за рулем «ВАЗ-21112» находился 41-летний рязанец.