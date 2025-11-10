С начала года в рязанском Перинатальном центре 6% детей родились раньше срока

Отмечается, что рождение ребёнка раньше срока — это не только медицинская проблема. В помощи и поддержке нуждаются и родители таких младенцев. На лечение тратятся огромные материальные и технические средства.

С начала года в рязанском Перинатальном центре 6% детей родились раньше срока. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

