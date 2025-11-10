Рязань
Рязанские силовики задержали двух жителей Ярославля, работающих на зарубежное Минобороны
Рязанские силовики задержали двух жителей Ярославля, работающих на зарубежное Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ФСБ, двое руководителей коммерческого предприятия из Ярославля организовали канал незаконных поставок за рубеж двигателей двойного назначения. Отмечается, что мужчины действовали в интересах министерства обороны иностранного государства. Их задержали совместно с УФСБ по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.