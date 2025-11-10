Рязанские силовики задержали двух жителей Ярославля, работающих на зарубежное Минобороны

По данным ФСБ, двое руководителей коммерческого предприятия из Ярославля организовали канал незаконных поставок за рубеж двигателей двойного назначения. Отмечается, что мужчины действовали в интересах министерства обороны иностранного государства. Их задержали совместно с УФСБ по Ярославской области. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Рязанские силовики задержали двух жителей Ярославля, работающих на зарубежное Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ФСБ, двое руководителей коммерческого предприятия из Ярославля организовали канал незаконных поставок за рубеж двигателей двойного назначения. Отмечается, что мужчины действовали в интересах министерства обороны иностранного государства. Их задержали совместно с УФСБ по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.