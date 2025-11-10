Рязанка Анна Фролова отметила 100-летний юбилей

Анна Яковлевна родилась в селе Знаменка Пензенской области и провела там часть детства, но в 1930-е годы семья переехала на Кавказ, поселившись в городе Моздок. Там их застала Великая Отечественная война. В 1944 году она окончила школу. Еще через пять лет вернулась в Пензенскую область. В 1990-м году она потеряла мужа и переехала жить к сыну в Рязань. У нее двое внуков и четверо правнуков.

Рязанка Анна Фролова отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

