Рязанец украл 1,8 млн рублей и проектор из дома, где выполнял работы
Установлено, что в июле 2025 года осужденный по устной договоренности с собственником дома, расположенного в селе Агро-Пустынь, производил электромонтажные работы в одной из комнат.
Там он обнаружил денежные средства в сумме 1,8 млн рублей, которые решил похитить.
Кроме того, с целью инсценировки преступления он также украл проектор стоимостью более 50 тысяч рублей.
Его причастность к совершению преступления полностью доказана.
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.