Рязанец украл 1,8 млн рублей и проектор из дома, где выполнял работы

Установлено, что в июле 2025 года осужденный по устной договоренности с собственником дома, расположенного в селе Агро-Пустынь, производил электромонтажные работы в одной из комнат. Там он обнаружил денежные средства в сумме 1,8 млн рублей, которые решил похитить. Кроме того, с целью инсценировки преступления он также украл проектор стоимостью более 50 тысяч рублей.

Рязанец украл более 1,8 млн рублей и проектор из дома, где выполнял работы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в июле 2025 года осужденный по устной договоренности с собственником дома, расположенного в селе Агро-Пустынь, производил электромонтажные работы в одной из комнат.

Там он обнаружил денежные средства в сумме 1,8 млн рублей, которые решил похитить.

Кроме того, с целью инсценировки преступления он также украл проектор стоимостью более 50 тысяч рублей.

Его причастность к совершению преступления полностью доказана.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.