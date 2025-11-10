Рязанцы выбрали места для установки новых вышек связи

Самыми активными участниками голосования стали жители села Березово Пронского района, деревни Трудолюбовка Сасовского округа, села Любовниково Касимовского округа, села Троицкое Сараевского района. Всего в голосовании участвовали более 6,5 тысячи рязанцев.