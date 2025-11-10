Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 251
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 395
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 047
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 911
Рязанцы выбрали места для установки новых вышек связи
Самыми активными участниками голосования стали жители села Березово Пронского района, деревни Трудолюбовка Сасовского округа, села Любовниково Касимовского округа, села Троицкое Сараевского района. Всего в голосовании участвовали более 6,5 тысячи рязанцев.

