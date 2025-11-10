Рязанцы сообщили о неадекватном мужчине, нападающем на женщин и детей
По словам местных жителей, мужчина нападает на людей на территории жилого комплекса «Легенда» на улице Интернациональной. На кадрах с камер видно, как мужчина нападает на прохожую. Позже пострадавшая спряталась внутри ЖК. Официальной информации о происшествии нет.
