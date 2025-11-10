Рязань
Рязанцы смогут увидеть полярное сияние
По данным специалистов, полярное сияние ожидается в Рязанской области в ночь с 11 на 12 ноября. Уточняется, что наблюдать явление можно в случае, если будет ясное небо.

Рязанцы смогут увидеть полярное сияние. Об этом сообщили в группе «RZNASTRO | Раздаем космос» в «ВК».

По данным специалистов, полярное сияние ожидается в Рязанской области в ночь с 11 на 12 ноября.

Уточняется, что наблюдать явление можно в случае, если будет ясное небо.

Фото: группа «RZNASTRO | Раздаем космос» в «ВК»