Рязанцы смогут увидеть полярное сияние
По данным специалистов, полярное сияние ожидается в Рязанской области в ночь с 11 на 12 ноября. Уточняется, что наблюдать явление можно в случае, если будет ясное небо.
Фото: группа «RZNASTRO | Раздаем космос» в «ВК»