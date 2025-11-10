Рязанцы рассказали, довольны ли они выбором профессии

41% рязанцев заявили, что выбрали бы профессию снова. 36% предпочли бы другую сферу деятельности. Рязанцы с высшим образованием довольны выбором профессии чаще (44%), чем те, кто получил среднее профессиональное образование (40%). Наибольшая доля тех, кто готов снова выбрать свою сферу деятельности, — врачи (62%), программисты (61%) и медицинские сестры (57%). Предпочти бы другую сферу деятельности — охранники (32%), курьеры (33%) и продавцы (35%). Люди с зарплатой выше 100 тысяч в месяц чаще всего довольны выбором профессии (61%).