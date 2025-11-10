Рязанцы пожаловались на «разваливающееся» историческое здание в центре города

Рязанцы пожаловались на критическое состояние дома 46 по улице Право-Лыбедская. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань».

Местные жители отмечают, что здание, которое могло бы стать украшением улицы благодаря своей архитектуре с резными наличниками, разваливается: с окон падают стекла, с крыши улетают доски, шифер и металлические листы. По их словам, это создает опасность для прохожих, особенно для детей, которым приходится обходить дом, переходя улицу в неположенном месте, чтобы добраться до школы.

Кроме того, рязанцы подчеркивают, что в заброшенном здании часто собираются подозрительные лица, что портит общее впечатление от красивого бульвара, где любят гулять туристы.

Жители призывают властей обратить внимание на эту ситуацию и рассмотреть вопрос о восстановлении дома.

Фото: телеграм-канал «Рязань»