Рязанцев попросили помочь с покупкой машины в зону СВО

В редакцию РЗН. инфо обратился руководитель военного подразделения на Артëмовском направлении. По его словам, требуется эвакуационная машина, вместо старой, которую уничтожил дрон. Подразделению требуется полноприводная машина «Соболь». Поддержанная модель оценивается в 700-800 тысяч рублей.

«Специфика работы характеризуется повышенными рисками именно на этапах эвакуации раненых бойцов. Так, 4-го ноября, мы потеряли один автомобиль. Благодаря слаженной работе группы сопровождения потерь среди личного состава удалось избежать, но сам транспорт восстановлению не подлежит. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой поучаствовать в сборе средств на автомобиль для эвакуационной группы моего подразделения», — отметил собеседник РЗН. инфо.

