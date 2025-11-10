Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 240
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 369
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 039
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 894
Рязанцев попросили помочь с покупкой машины в зону СВО
В редакцию РЗН. инфо обратился руководитель военного подразделения на Артëмовском направлении. По его словам, требуется эвакуационная машина, вместо старой, которую уничтожил дрон. Подразделению требуется полноприводная машина «Соболь». Поддержанная модель оценивается в 700-800 тысяч рублей.

В редакцию РЗН. инфо обратился руководитель военного подразделения на Артëмовском направлении. По его словам, требуется эвакуационная машина, вместо старой, которую уничтожил дрон.

«Специфика работы характеризуется повышенными рисками именно на этапах эвакуации раненых бойцов. Так, 4-го ноября, мы потеряли один автомобиль. Благодаря слаженной работе группы сопровождения потерь среди личного состава удалось избежать, но сам транспорт восстановлению не подлежит. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой поучаствовать в сборе средств на автомобиль для эвакуационной группы моего подразделения», — отметил собеседник РЗН. инфо.

Подразделению требуется полноприводная машина «Соболь». Поддержанная модель оценивается в 700-800 тысяч рублей.

Валюта получаемого перевода:

  • Российский рубль (RUB).
  • Получатель: СЮЗЕВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ.
  • Номер счёта: 40817810653007267301.
  • Карта: 2202208836425216.
  • Банк получателя: РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606.
  • ПАО СБЕРБАНК БИК: 046126614.