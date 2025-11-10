Рязанцам рассказали об участившихся случаях вербовки подростков в соцсетях
Отмечается, что вербовщик сначала начинает общение с нейтральной темы. далее устанавливает доверие, выясняя интересы и проблемы подростка. После манипуляциями формирует убеждение о необходимости исправления несправедливостей и подводит к совершению преступлений.
Рязанцам рассказали об участившихся случаях вербовки подростков в соцсетях. Об этом сообщает мэрия.
«Будьте осторожны при общении с неизвестными людьми онлайн», — написано в посте.