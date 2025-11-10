Рязань
Рязанцам рассказали о схемах мошенников в преддверии «Черной пятницы»
В рязанском минфине предупредили, что мошенническая активность возрастает в период ежегодной распродажи «Черная пятница». С подробным списком частных схем можно ознакомиться по ссылке.

Рязанцам рассказали о схемах мошенников в преддверии «Черной пятницы». Об этом сообщает региональный минфин.

В рязанском минфине предупредили, что мошенническая активность возрастает в период ежегодной распродажи «Черная пятница».

Вот несколько схем, которые они используют:

  • Смс-сообщения с «суперпредложением» и ссылкой на якобы скидку. Рязанцев просят не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Сайты магазинов рекомендует открывать только через проверенные приложения.
  • Фейковая «поддержка» предлагает вернуть деньги за якобы бракованный товар. Рязанцам напомнили, что настоящая" поддержка" никогда не просит данные карты и пароли.
  • Сообщения о розыгрышах призов, для участия в которых нужно ввести данные банковской карты.
  • Обнаружение в истории заказов покупок, которые вы не совершали. В таком случае рязанцам рекомендуют срочно сменить пароль и включить двухфакторную аутентификацию. Следует отменить заказы и написать в поддержку маркетплейса или магазина.
  • «Служба безопасности» сообщает о подозрительных покупках и просит продиктовать код из смс-сообщения. Отмечается, что настоящие сотрудники никогда не просят этого делать.
  • Уведомления о блокировке оплаченного заказа и предложение перейти по ссылке для «подтверждения платежа». Не переходите по ссылкам из таких сообщений. Проверяйте статус заказов только в своем личном кабинете на официальном сайте.