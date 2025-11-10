Рязанца осудят за хранение марихуаны

По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина на участке открытой местности обнаружил дикорастущее наркосодержащее растение. Он сорвал части растений, которые стал хранить на территории своего дома с целью дальнейшего употребления. Уголовное дело направлено в суд.