Россияне смогут общаться в MAX с пользователями из стран СНГ

Мессенджер Max выпустил новое обновление. Теперь жители семи стран СНГ могут пользоваться его услугами. По информации пресс-службы Max, доступ к мессенджеру получили пользователи из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Ранее мессенджер был доступен только в России и Белоруссии. Чтобы начать общение с пользователями из новых стран, необходимо добавить их номера в список контактов. В противном случае можно отправить ссылку-приглашение.