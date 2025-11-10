Россиян предупредили о росте случаев мошенничества со звонками из больниц

Россиян предупредили о росте случаев мошенничества со звонками из больниц. Об этом 10 ноября RT рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, мошенники связываются с гражданами через мессенджеры и представляются сотрудниками медучреждений. Злоумышленники просят «уточнить данные» и прислать код из СМС, который якобы должен прийти от «единой медсистемы» или «портала пациентов».

При этом, как заявил эксперт, у аферистов есть точные персональные данные жертвы.

Затем человека пугают взломом портала «Госуслуг» и предлагают срочно связаться с поддержкой по указанным номерам телефонов. Далее жертву убеждают взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».

Владимир Зыков призвал россиян не сообщать коды из СМС, не переходить по ссылкам из сообщений, не переводить деньги неизвестным.