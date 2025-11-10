Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны.

За сутки российская армия освободила населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР.

Помимо этого, армия России нанесла по ВСУ групповой удар, в том числе ракетами «Кинжал». Бойцы поразили военные аэродромы, центр радио и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия.

ВС РФ сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ вырваться из кольца в северном и северо-западном направлениях.

За сутки на Красноармейском направлении уничтожили более 200 украинских военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, боевую бронированную машину «Казак» и шесть пикапов.