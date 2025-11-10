РГУ лишился 100 студентов из-за новых ограничений на количество «платников»

РГУ имени Сергея Есенина лишился около 100 студентов из-за ограничений на количество платных мест, сообщил ректор Дмитрий Боков в интервью «ТКР». В 2025 году в вуз приняли более 2000 студентов, тогда как в прошлом году было 1857. При этом число бюджетных мест сократилось с 950 до 840. Боков подчеркнул, что из-за новых законодательных ограничений по приему платников увеличение набора оказалось невозможным. Также он отметил, что приемная комиссия университета справилась с задачей, но столкнулась с кадровыми трудностями: за последние 2 года многие сотрудники комиссии уволились по разным причинам.

Руководитель университета отметил, что в 2025 году в РГУ зачислили более 2 тысяч студентов. В предыдущем году первокурсников было меньше — 1857. При этом Боков уточнил, что в университете сократилось число бюджетных мест —с 950 до 840.

«Требования законодательства и подходы по приему каждый год меняются. В этом году было ограничение по приему студентов, которые поступают по договору на внебюджет. Если бы не это, мы бы набрали дополнительно еще порядка 100 студентов. Но с учетом ограничений это сделать не смогли», — сообщил Дмитрий Боков.

Подводя итог, ректор отметил, что приемная комиссия университета отработала хорошо. Однако трудность возникла в формировании ее состава. Боков поделился, что многие сотрудники приемной комиссии по разным причинам ушли из РГУ за последние 2 года.

Напомним, ректор РГУ рассказал, что сотрудники университета начали возвращаться после массовых увольнений. Боков поделился, что после его вступления в должность, многие преподаватели вновь приступили к работе.

Дмитрия Бокова утвердили ректором РГУ имени Есенина в августе 2025 года. Ранее на выборах его кандидатуру поддержали 93 делегата из 108.

Фото: кадр из программы «Разные люди» на «ТКР»