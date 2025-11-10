Ректор РГУ рассказал о возвращении преподавателей после массовых увольнений

Ректор РГУ имени Сергея Есенина Дмитрий Боков рассказал о возвращении преподавателей после массовых увольнений при предыдущих руководителях вуза. Об этом он сообщили в интервью на телеканале «ТКР».
Дмитрий Боков поделился, что после его вступления в должность, некоторые сотрудники начали возвращаться к работе.
«Многие ко мне обращались лично. По мере возможности мы этих людей в университет возвращали. Многих вернули. Если приходит человек, который долгие годы приносил пользу и которому университет небезразличен, я найду все возможности, чтобы он вернулся в вуз и продолжил работать», — сообщил Боков.
При этом он заявил, что в РГУ имени Есенина делают все возможное для сохранения существующего преподавательского состава и привлечения тех, кто готов работать в команде и приносить пользу университету.
Напомним, сотрудники РГУ массово увольнялись в 2023—2024 года. Кроме преподавателей, из университета также уходили водители из-за оскорблений, унижений и угроз от руководства. После освещения данной информации, и. о. ректора Игорь Мурог заявил, что никаких комментариев о работе водителей с его стороны не было.