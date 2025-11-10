Ректор РГУ рассказал о возвращении преподавателей после массовых увольнений

Рязань
Ректор РГУ имени Сергея Есенина Дмитрий Боков сообщил, что после его вступления в должность преподаватели начали возвращаться в университет. Он лично принимает обращения сотрудников и прилагает все усилия, чтобы вернуть тех, кто был полезен вузу и заинтересован в работе. В университете стремятся сохранить существующий состав преподавателей и привлекать новых, готовых работать на благо РГУ. Ранее в 2023—2024 годах в вузе произошли массовые увольнения, включая не только преподавателей, но и водителей, которые уходили из-за оскорблений и угроз со стороны руководства. Исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог тогда отказался комментировать ситуацию с водителями.

Ректор РГУ имени Сергея Есенина Дмитрий Боков рассказал о возвращении преподавателей после массовых увольнений при предыдущих руководителях вуза. Об этом он сообщили в интервью на телеканале «ТКР».

Дмитрий Боков поделился, что после его вступления в должность, некоторые сотрудники начали возвращаться к работе.

«Многие ко мне обращались лично. По мере возможности мы этих людей в университет возвращали. Многих вернули. Если приходит человек, который долгие годы приносил пользу и которому университет небезразличен, я найду все возможности, чтобы он вернулся в вуз и продолжил работать», — сообщил Боков.

При этом он заявил, что в РГУ имени Есенина делают все возможное для сохранения существующего преподавательского состава и привлечения тех, кто готов работать в команде и приносить пользу университету.

Напомним, сотрудники РГУ массово увольнялись в 2023—2024 года. Кроме преподавателей, из университета также уходили водители из-за оскорблений, унижений и угроз от руководства. После освещения данной информации, и. о. ректора Игорь Мурог заявил, что никаких комментариев о работе водителей с его стороны не было.