Пьяный 20-летний мотоциклист устроил ДТП в Рязанской области
Пьяный 20-летний мотоциклист устроил ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария произошла ночью 9 ноября в селе Ижевском Спасского района. 20-летний водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Пострадали водитель мотоцикла и его 30-летний пассажир. Молодых людей госпитализировали. 20-летнего молодого человека выписали после оказания помощи, его пассажир получил несколько переломов.