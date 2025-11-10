Пьяный 20-летний мотоциклист устроил ДТП в Рязанской области

Авария произошла ночью 9 ноября в селе Ижевском Спасского района. 20-летний водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадали водитель мотоцикла и его 30-летний пассажир. Молодых людей госпитализировали. 20-летнего молодого человека выписали после оказания помощи, его пассажир получил несколько переломов.