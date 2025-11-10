Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской колонии
Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской колонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При проверке обнаружили отдельные нарушения трудового законодательства, которые касались учета рабочего времени, расчета заработной платы, выдачи средств индивидуальной защиты и соблюдения правил техники безопасности.
Начальнику колонии внесено представление.