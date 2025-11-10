Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской колонии

При проверке обнаружили отдельные нарушения трудового законодательства, которые касались учета рабочего времени, расчета заработной платы, выдачи средств индивидуальной защиты и соблюдения правил техники безопасности. Начальнику колонии внесено представление.