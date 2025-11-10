В Ленинградской области в пожаре погибли четырех человека

В Ленинградской области пожар унес жизни четырех человек, среди которых трое детей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Инцидент случился в городе Любань в одноэтажном деревянном доме. Пожар, охвативший площадь 80 квадратных метров, начался в 5 утра, когда загорелся потолок над газовой плитой.

При проведении работ по проливке и разборке сгоревшего здания спасатели обнаружили тела погибших: матери и ее троих детей, возраст которых — 2, 7 и 10 лет.

Фото: Плохие новости 18+