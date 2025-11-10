Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
Втр, 11
Срд, 12
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.50 / 81.35 10/11 13:25
Нал. EUR 94.16 / 95.22 10/11 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 237
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 343
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 034
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 882
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Ленинградской области в пожаре погибли четырех человека

В Ленинградской области пожар унес жизни четырех человек, среди которых трое детей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Инцидент случился в городе Любань в одноэтажном деревянном доме. Пожар, охвативший площадь 80 квадратных метров, начался в 5 утра, когда загорелся потолок над газовой плитой.

При проведении работ по проливке и разборке сгоревшего здания спасатели обнаружили тела погибших: матери и ее троих детей, возраст которых — 2, 7 и 10 лет.

Фото: Плохие новости 18+