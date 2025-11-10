НАБУ провело обыски у совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича

НАБУ провело обыски у совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на украинские СМИ.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

По данным СМИ, близкий к президенту Зеленскому бизнесмен покинул территорию Украины за несколько часов до начала обысков. Ранее появлялась информация о возможном вовлечении Миндича в расследование Федерального бюро расследований США, касающегося отмывания денежных средств.

Отмечается, что Миндич стал доверенным лицом Зеленского и, по данным украинских СМИ, участником коррупционных схем. Предварительно, в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, где решались различные «бизнес-вопросы».