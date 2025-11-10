Мошенники начали обманывать россиян с покупкой авто из Европы

По данным «Базы», водитель хотел приобрести авто до повышения утильсбора и решил совершить покупку решил через Telegram-канал «Авто GO», где было 14 тыс. подписчиков. Мужчина полгода следил за каналом и в сентябре остановил свой выбор на Honda CR-V, мощностью 184 л. с.

Россиянин оплатил таможенные пошлины и выкуп автомобиля у иностранца, когда брокер запросил деньги за утильсбор, госпошлину и залоговый платёж.

Отмечается, что все это время мошенники присылали покупателю документы, счета и фото с таможни. О том, что снимки оказались фейковыми, стало известно позже. Фотографии были сгенерированы нейросетью.