Метеоролог предупредил водителей о начале «автомобильной зимы»

Эксперт заявил, что наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, откладывается на неделю. «А вот автомобильная зима, когда среднесуточная температура станет ниже критериальных +5 градусов, стартует уже в течение текущей семидневки», — написал Тишковец. Метеоролог рекомендовал водителям «переобуться» на зимнюю резину.

Метеоролог предупредил водителей о начале «автомобильной зимы». Об этом Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале.

Эксперт заявил, что наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, откладывается на неделю.

«А вот автомобильная зима, когда среднесуточная температура станет ниже критериальных +5 градусов, стартует уже в течение текущей семидневки», — написал Тишковец.

Метеоролог рекомендовал водителям «переобуться» на зимнюю резину.