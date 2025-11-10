Мэрия Рязани внесла в гордуму проект городского бюджета на 2026 год

В понедельник, 10 ноября, в гордуму внесли проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Планируется, доходы областного центра в 2026 году составят 19,5 млрд рублей, в том числе собственные налоговые и неналоговые доходы 9,5 млрд рублей, расходы — 20,2 млрд рублей.