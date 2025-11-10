«Коммерсант»: в России начали набирать отряды добровольцев для защиты заводов

Привлекаемые для охраны предприятий резервисты будут задействованы для защиты от дронов. На период службы в специальных подразделениях они получат статус военнослужащего со всеми льготами, социальными гарантиями и выплатами. Размер денежного довольствия зависит от региона и характера службы.