«Коммерсант»: в России начали набирать отряды добровольцев для защиты заводов
В 20 регионах России начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Привлекаемые для охраны предприятий резервисты будут задействованы для защиты от дронов.
На период службы в специальных подразделениях они получат статус военнослужащего со всеми льготами, социальными гарантиями и выплатами.
Размер денежного довольствия зависит от региона и характера службы.