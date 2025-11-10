Инспекторы госжилинспекции нашли нарушения в рязанских дворах

Региональная госжилинспекция провела рейды и проверила, как убирают территории многоквартирных домов в Рязани. Инспекторы обследовали дворы на улицах Комбайновой, Крупской, а также по ряду адресов на Московском шоссе. В итоге нашли нарушения. Уточняется, что на контейнерных площадках и прилегающих территориях складировали строительные и древесные отходы. Для устранения замечаний управляющим компаниям выдадут предостережения.

