71 БПЛА уничтожили за ночь над Россией

29 беспилотников самолетного типа средства ПВО сбили над Брянской областью, семь — над Курской областью. Над Липецкой и Смоленской областями перехватили по пять БПЛА. По четыре дрона уничтожили над Орловской, Тверской, Самарской областями. Еще три беспилотника сбили над Крымом, по одному — над Калужской, Ростовской, Тульской областями. Семь БПЛА уничтожили над Черным морем.

