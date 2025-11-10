71 БПЛА уничтожили за ночь над Россией
29 беспилотников самолетного типа средства ПВО сбили над Брянской областью, семь — над Курской областью. Над Липецкой и Смоленской областями перехватили по пять БПЛА. По четыре дрона уничтожили над Орловской, Тверской, Самарской областями. Еще три беспилотника сбили над Крымом, по одному — над Калужской, Ростовской, Тульской областями. Семь БПЛА уничтожили над Черным морем.
71 украинский БПЛА уничтожили за ночь над Россией. Об этом 10 ноября сообщили в соцсетях Минобороны.
