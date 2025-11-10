65-летней рязанке вернут часть денег, которые она отправила мошенникам
Телефонные мошенники, используя один из мессенджеров и выдавая себя за сотрудников поликлиники, правоохранительных органов и отдела кибербезопасности, убедили 65-летнюю женщину перевести более миллиона рублей на «безопасные» счета. В ходе проверки установлена личность владельца одного из счетов, куда поступили деньги потерпевшей. Им оказалась жительница Кемеровской области. С дроппера через суд взыскали 200 тысяч рублей.
65-летней рязанке вернут часть денег, которые она отправила мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Телефонные мошенники, используя один из мессенджеров и выдавая себя за сотрудников поликлиники, правоохранительных органов и отдела кибербезопасности, убедили 65-летнюю женщину перевести более миллиона рублей на «безопасные» счета.
В ходе проверки установлена личность владельца одного из счетов, куда поступили деньги потерпевшей. Им оказалась жительница Кемеровской области.
С дроппера через суд взыскали 200 тысяч рублей.
Личности остальных фигурантов уголовного дела устанавливаются.