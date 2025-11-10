65-летней рязанке вернут часть денег, которые она отправила мошенникам

Телефонные мошенники, используя один из мессенджеров и выдавая себя за сотрудников поликлиники, правоохранительных органов и отдела кибербезопасности, убедили 65-летнюю женщину перевести более миллиона рублей на «безопасные» счета. В ходе проверки установлена личность владельца одного из счетов, куда поступили деньги потерпевшей. Им оказалась жительница Кемеровской области. С дроппера через суд взыскали 200 тысяч рублей.

Личности остальных фигурантов уголовного дела устанавливаются.