Жительница Рыбного сыграла в «Поле чудес» на «Первом канале». Об этом сообщает ИД «Пресса».
Программа вышла в эфир 31 октября. Елена Ребизова угадала четыре буквы, открыла две открытые шкатулки. Но перед финалом назвала не ту букву и выбыла из игры.
«Я приехала не за главным призом, а за главным чудом — за эмоциями, которые невозможно описать словами. За счастливыми глазами моих детей, для которых этот день, я уверена, станет ярчайшим воспоминанием», — рассказала рязанка.