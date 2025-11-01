Жители трех улиц Рязани остались без холодной воды

В субботу, 1 ноября, c 10:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам: 1-й Сысоевский проезд, дома №№ 1-15 (нечетная сторона), 2-16 (четная сторона); 2-й Сысоевский проезд, дома №№ 1, 3, 5, 6, 16; улица Сысоевская, дома №№ 1-.39 (нечетная сторона), 2-22 (четная сторона).