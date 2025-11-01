Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
565
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 909
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 257
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 571
В субботу, 1 ноября, c 10:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам: 1-й Сысоевский проезд, дома №№ 1-15 (нечетная сторона), 2-16 (четная сторона); 2-й Сысоевский проезд, дома №№ 1, 3, 5, 6, 16; улица Сысоевская, дома №№ 1-.39 (нечетная сторона), 2-22 (четная сторона).

Жители трех улиц Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

В субботу, 1 ноября, c 10:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам:

  • 1-й Сысоевский проезд, дома №№ 1-15 (нечетная сторона), 2-16 (четная сторона);
  • 2-й Сысоевский проезд, дома №№ 1, 3, 5, 6, 16;
  • улица Сысоевская, дома №№ 1-.39 (нечетная сторона), 2-22 (четная сторона).