Жители Скопинского района пожаловались на состояние дороги до отделения Почты

Жители села Вослебово Скопинского района пожаловались на состояние дороги. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный». Рязанцы уточнили, что отсутствие нормального подъезда к отделению создает сложности как для сотрудников Почты, так и для жителей.