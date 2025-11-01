ВС РФ сорвали семь атак ВСУ в районе Красноармейска

ВС РФ в районе Красноармейска сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения. В том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ со стороны населенного пункта Гришино в ДНР. Также российская армия пресекла высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска в ДНР. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.

