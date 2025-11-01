В зоне спецоперации погиб выпускник РГРТУ
Данил Суснин участвовал в боевых действиях на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Он погиб 29 октября при исполнении боевого долга. Суснин окончил факультет радиотехники и телекоммуникаций РГРТУ.
Фото взято из Telegram-канала РГРТУ