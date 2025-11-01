В Воронеже школьника убило упавшим после ДТП дорожным знаком

В Воронеже школьника убило упавшим после ДТП дорожным знаком. Об этом сообщает паблик «Вести Воронеж».

Трагедия произошла на пересечении улиц Ленинградской и Серова 31 октября. «Renault» при повороте не уступил «Ниве», в результате машины столкнулись, и отечественное авто отбросило на тротуар.

Машина врезалась в знак пешеходного перехода, который рухнул на 14-летнего мальчика, который ждал разрешающего сигнала светофора.

Школьник погиб на месте.