В Тюменской области водитель, уходя от погони, устроил смертельное ДТП

В Тобольске Тюменской области в ДТП погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в соцсетях ГАИ по региону.

ДТП произошло ночью 26 октября на Комсомольском проспекте в Тобольске. Столкнулись ВАЗ-21140 и «Ниссан Кашкай».

По предварительным данным ГАИ, 18-летний житель двигался на «Ладе» без номеров и «прав». Сотрудники полиции потребовали, чтобы водитель остановился. Однако молодой человек не сделал этого. Он выехал на «встречку» и столкнулся с попутным «Ниссан Кашкай», который поворачивал налево.

От удара ВАЗ-21140 отбросило на опору электроосвещения. Водитель и его 15-летний пассажир пострадали, 17-летняя пассажирка погибла.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: пресс-служба ГАИ Тюменской области