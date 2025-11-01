Рязань
В Твери простятся с майором полиции, погибшей после ДТП

В Твери простятся с майором полиции Ольгой Осиповой, погибшей после ДТП. Об этом сообщила «КП-Тверь».

ДТП произошло 23 октября в микрорайоне Мамулино в Твери. Отмечается, что 27-летний мужчина на Opel Astra превысил скорость и, пытаясь объехать другую легковушку, выехавшую с прилегающей дороги, не справился с управлением. Машина влетела в автобусную остановку, где были люди.

Под колесами оказались четыре человека: семилетний ребенок, его мать и еще две женщины. Всех их госпитализировали.

Ольга Осипова, по данным «КП», была среди пострадавших. 31 октября стало известно, что она скончалась в больнице.

Ольга Осипова родилась в 1985 году. В 2006-м окончила Тверской филиал Московского университета МВД. Поступила на службу, где занимала различные должности.

В апреле 2025 года погибшая занималась раскрытием киберпреступлений, работая оперуполномоченным по особо важным делам.

Как сообщила «КП», у женщины остался восьмилетний сын.

Прощание состоится в воскресенье, 2 ноября, в 12:00.

Фото: «КП-Тверь», ГАИ Тверской области