В течение прошедшей ночи ПВО перехватило 2 беспилотника над Рязанской областью
Всего дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило МО РФ:

  • 45 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 12 БПЛА — над территорией Самарской области,
  • 11 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву,
  • 10 БПЛА — над территорией Воронежской области,
  • 10 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 4 БПЛА — над территорией Тульской области,
  • 2 БПЛА — над территорией Липецкой области,
  • 2 БПЛА — над территорией Рязанской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Калужской области.