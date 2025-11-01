В течение прошедшей ночи ПВО перехватило 2 беспилотника над Рязанской областью
В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило МО РФ:
- 45 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 12 БПЛА — над территорией Самарской области,
- 11 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву,
- 10 БПЛА — над территорией Воронежской области,
- 10 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 4 БПЛА — над территорией Тульской области,
- 2 БПЛА — над территорией Липецкой области,
- 2 БПЛА — над территорией Рязанской области,
- 1 БПЛА — над территорией Курской области,
- 1 БПЛА — над территорией Калужской области.