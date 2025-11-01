В Рязанской области пассажирский автобус попал в ДТП

Авария случилась утром в субботу, 1 ноября, на улице Евпатия Коловрата в Шилове. Пассажирский автобус сбил корову. Информации о пострадавших среди людей нет. Животное погибло.