В Рязанской области мужчина пробрался в дом односельчанки и угрожал ей убийством. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июле 2025 года пьяный 52-летний житель села Можары проник в жилой дом, принадлежащий его знакомой. В ходе возникшей ссоры он угрожал женщине убийством, замахиваясь на нее штыковой лопатой.

Суд назначил сараевцу наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов.