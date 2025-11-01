В Рязанской области мужчина обокрал переезжающую соседку

Отмечается, что 32-летняя женщина собралась переезжать. Вещи ей помогали вывозить знакомые, поэтому ключ от замка входной двери оставляли в почтовом ящике. Позже женщина заметила, что у нее украли микроволновку. Полицейские установили, что к преступлению причастен 64-летний сосед. По предварительным данным полицейских, мужчина увидел, где оставляют ключ, взял его и проник в чужую квартиру. Похищенную микроволновку злоумышленник продал и купил алкоголь. Возбуждено уголовное дело.

