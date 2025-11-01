В Рязани женщина организовала канал незаконной миграции

Установлено, что с ноября 2019 года по апрель 2024 года обвиняемая за денежное вознаграждение организовала незаконное пребывание на территории РФ 14 иностранных граждан путем организации заключения между ними и гражданами России фиктивных браков. Уголовное дело направлено в суд.