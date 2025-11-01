В Рязани сбили 60-летнюю женщину и семилетнего ребенка

ДТП произошло 31 октября, примерно в 17:00, около дома № 2 по улице Новаторов. По предварительной информации полицейских, 31-летний местный житель, управляя автомобилем «Шкода Рапид», наехал на 60-летнюю рязанку и семилетнего ребенка. Оба пешехода получили травмы. Их доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.