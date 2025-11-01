В российских школах звонки на перемены заменят патриотическими мелодиями

В российских школах с ноября 2024 года привычные школьные звонки заменят музыкальными композициями на патриотическую тематику в рамках проекта «Мелодии вместо звонков», сообщил Минпросвещения РФ. Вместо сигналов перемены будут звучать песни, посвящённые Дню народного единства, такие как «Братья мои», «Матушка Россия» и другие. Также музыкальные паузы будут приурочены к важным датам, например, Международному дню пианиста и Дню матери. Ведомство отмечает, что это поможет укрепить патриотизм и создать дружелюбную атмосферу в классах.

В российских школах с ноября школьные звонки будут заменены музыкальными композициями, посвященными единству страны. Об этом сообщило Минпросвещения РФ в рамках нового проекта «Мелодии вместо звонков».

Вместо привычных сигналов перемены теперь будут сопровождаться современными патриотическими песнями, приуроченными к Дню народного единства. В ноябрьскую подборку вошли такие композиции, как «Братья мои», «Матушка Россия», «Милая Россия», «Мы едины! Непобедимые!» и «Флаг моего государства».

Кроме того, тематика музыкальных пауз будет связана с другими значимыми датами, такими как Международный день пианиста (8 ноября) и День матери (30 ноября). В ведомстве отметили, что такие изменения помогут школьникам обсудить вопросы общности и патриотизма, способствуя укреплению доверия в классах и созданию дружелюбной атмосферы.

Проект «Мелодии вместо звонков» действует в российских школах с ноября 2024 года, заменяя обычные звонки фрагментами популярных мелодий и классических произведений.