В российских школах звонки на перемены заменят патриотическими мелодиями
В российских школах с ноября 2024 года привычные школьные звонки заменят музыкальными композициями на патриотическую тематику в рамках проекта «Мелодии вместо звонков», сообщил Минпросвещения РФ. Вместо сигналов перемены будут звучать песни, посвящённые Дню народного единства, такие как «Братья мои», «Матушка Россия» и другие. Также музыкальные паузы будут приурочены к важным датам, например, Международному дню пианиста и Дню матери. Ведомство отмечает, что это поможет укрепить патриотизм и создать дружелюбную атмосферу в классах.

