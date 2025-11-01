В России вступил в силу ряд новых законов

С 1 ноября 2025 года в России вступил в силу закон о внесудебном порядке взыскания задолженности. Теперь налоговая получила право без суда списывать с карт налоговые долги, а при нехватке средств забирать имущество, уведомление придет в личный кабинет на Госуслугах и через месяц начнется списание. Также в силу вступил закон об ограничении количества сим-карт на одного человека. Теперь на одного абонента с российским паспортом можно зарегистрировать не более 20 сим‑карт. Для иностранцев лимит в два раза ниже — не более 10 сим-карт. С остальными законами, которые вступили в силу с 1 ноября, можно ознакомиться по ссылке.

В России вступил в силу ряд новых законов. Об этом сообщает «Лента. ру».

Вступил в силу проект о перерасчёт пенсий. Повышение выплат коснётся только тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки. Пенсию увеличат россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому оформили первую группу инвалидности. Также в ноябре в рамках ежеквартального перерасчёта поднимут пенсии бывшим работникам лётного состава гражданской авиации и угольной промышленности.

Помимо этого, в силу вступил закон о контроле за оборотом метанола. Производить и продавать метанол и жидкости на его основе с 1 ноября разрешат только компаниям и индивидуальным предпринимателям, включенным в специальный государственный реестр. Также станет обязательной денатурация поступающего в продажу метанола и метанолсодержащих жидкостей.

С 1 ноября в России стартовал пилотный проект по добровольной маркировке удобрений в потребительской упаковке. Эксперимент продлится до 31 августа 2026 года. В нём смогут принять участие производители удобрений, импортеры и организации оптовой и розничной торговли.